Ismael deja a Marcelino y Pelayo con la boca abierta: “Estoy casado y tengo un hijo”

Marcelino y Pelayo le insisten a Ismael a que acepte la cita de Casilda, una mujer que visita varias veces ‘El Asturiano’ porque se ha fijado en el camarero. Sin embargo, él, muy misterioso, se muestra reacio a mantener una cita con la mujer.

Los Gómez no entienden el porqué de no aceptar la propuesta, cuando Ismael les revela la verdad de su historia… Está casado, tiene un hijo y estafó a su suegro... Además, no les ve desde que entró en la cárcel. Ha tratado de ponerse en contacto con ellos, pero Rosa, la que era su mujer, le dejó claro que no quería volver a verle nunca.

Para Ismael, perder a su familia ha sido el mayor error de su vida. Por ello, Pelayo y Marcelino le animan a que intente retomar el contacto con ellos y demostrarles que ha cambiado, que ahora es un hombre honrado… Sin embargo, Ismael tiene mucho miedo, no quiere volver a defraudar a su familia…

¿Decidirá Ismael demostrarle a todos que ha cambiado? ¿Tomará la determinación de buscar a su familia?