Hugo vuelve a rechazar a Rocío tras contarle su historia de amor con Amanda: “No lo he superado”

Hugo ha decidido sincerarse con Rocío después de dejarse llevar por sus sentimientos y besarla apasionadamente en la farmacia.

El joven siente que no ha sanado la herida de su corazón que le dejó su exnovia, Amanda.

Tal y como le ha explicado, aún no lo ha superado. “Lo nuestro es imposible. Hace tiempo me prometí que no tendría una relación seria. Amanda me destrozó el corazón y aún hay heridas abiertas en mí”, le ha dicho.

Ahora, Rocío sabe que su historia de amor con Hugo no es posible. ¿Decidirá pasar página de una vez por todas?