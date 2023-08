La historia de amor de Iván y Sofía, ¿a punto de romperse?: la amenaza de Crespo es clara

A pesar de que la Policía ya tiene un falso culpable y el caso de la muerte de Ester está a punto de cerrarse, Crespo está intranquilo.

El empresario, tal y como ha explicado, no está seguro de que su secreto esté a salvo. “Te estás comportando como un adolescente y no podemos dejar flecos sueltos. A Sofía la acabarás perdiendo porque no se puede construir una relación sobre cimientos podridos”, le ha recordado a Iván.

Al escuchar sus palabras, Iván se ha negado a romper su relación con Sofía porque está muy enamorado de ella, pero Crespo ha vuelto a insistir, haciéndole ver que está cometiendo un grave error y, además, lo ha amenazado. “Si de verdad quieres a esa mujer, déjala marchar”, le ha advertido.

La muerte de Ester siempre acabará imponiéndose entre los bailarines, aunque Iván no confiese la verdad. ¿Seguirá la orden de Crespo?