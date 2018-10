Amar es para siempre

MEJORES MOMENTOS CAPÍTULO 1466

Ascensión ofrece a Natalia el puesto de gobernanta en su hotel de Benidorm, pero no tiene tiempo para pensárselo, Ascensión necesita una respuesta rápida. Natalia sabe la razón por la que le ofrece el puesto y no está dispuesta a que se deshaga de ella para conseguir que se aleje de Gabriel. Éste les sorprende discutiendo y no duda en defender a Natalia: "Estoy enamorado de ella, te guste o no".