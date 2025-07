Ponte al día con La Encrucijada: ¡todas las claves de lo que ha pasado en los primeros capítulos!

La Encrucijada ha vivido por todo lo alto su estreno en el Prime Time de Antena 3 arrollando, con más de dos millones de usuarios únicos disfrutando de la historia de amor y venganza, con muchos secretos aún por descubrir y que nos mantendrá pegados al televisor durante todo el verano.

Por ello, te recopilamos lo más importante de todo lo que ha pasado en estos primeros capítulos de La Encrucijada. ¡Ponte al día con nosotros!

César comienza su venganza contra Octavio

César Bravo regresa a Oramas con un plan de venganza entre manos: acabar con Octavio Oramas, quien mató a su padre. El joven mexicano compra el terreno de El Pinar, donde está la casa de sus abuelos, y cuenta con la ayuda de Humberto, un viejo amigo de la familia, para llevar a cabo su plan.

Un incendioaccidental provoca, por un lado, que César y Octavio casi pierdan la vida, y por otro, que el joven acabe hospedado en la mansión Oramas como muestra de agradecimiento por salvarle la vida al empresario.

En la boca del lobo, César está en el lugar exacto para buscar pruebas con las que poder acabar con Octavio. Y en su despacho encuentra algo que jamás habría pensado: un cuadro que perteneció a su abuelo, con el que el gran Oramas construyó su imperio.

Las chispas entre Amanda y César

Lo que César no podía imaginar era que, nada más llegar a Oramas, se encontrase con una joven en peligro: Amanda cabalgaba a lomos de su yegua, sin control, hacia un precipicio.

El mexicano, sin saberlo, le salvó la vida a la hija de su gran enemigo, Octavio Oramas, siendo el comienzo de una relación en la que las chispas saltan cada vez que César y Amanda se cruzan.

Amanda trabaja en el departamento de comunicación del Grupo Oramas, pero tiene una gran afición por la joyería y se dedica a eso en sus ratos libres. En su familia no le apoyan con este proyecto, pero César sí. La escucha, se interesa por sus joyas, e incluso le pide un encargo muy especial.

Álvaro y Amanda, ¿una relación destinada al fracaso?

Pero Amanda tiene pareja: Álvaro, el abogado de Octavio, y lleva con él seis años. Álvaro estaba seguro de dar el siguiente paso en su relación y le pide matrimonio a Amanda... ¡pero ella le rechaza!

Solo Amanda sabe si la llegada de César ha puesto patas arriba su corazón, o si su relación con Álvaro estaba destinada al fracaso, pero el abogado tampoco ayuda.

Durante su aniversario, Amanda espera con muchas ganas una llamada muy importante para seguir adelante con sus futuros planes de negocio, a lo que Álvaro lo llama “chorradas”, desatando la ira de Amanda, que lo deja plantado en el hotel.

Patricia, en busca de un embarazo, recurre a Julia como vientre de alquiler

Patricia y David quieren darle un nieto a Octavio. Sienten que el empresario no los toma en serio, y mientras no tengan un heredero no serán ‘dignos’ de nada.

La mujer tiene problemas para quedarse embarazada y recurre a un tratamiento que, además de no hacerle el efecto deseado, le produce nocivos efectos secundarios.

Cuando menos lo esperaba, la solución se le presenta en su despacho: Julia, una joven mexicana sin papeles, está embarazada y busca trabajo. Patricia la acepta sin dudar, proponiéndole que conseguirá todo lo que ella quiera... a cambio de su bebé.

Además, un malentendido le hace pensar a David que su mujer se ha quedado embarazada, y la noticia recorre todo Oramas, por lo que Patricia está ‘obligada’ a seguir su plan con Julia.

¿Cómo evolucionará la historia de La Encrucijada? No te pierdas los próximos capítulos de la serie del verano, el jueves a las 22:50 horas en Antena 3. Y si no puedes esperar, ¡adelántate a la emisión en atresplayer!