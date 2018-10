Amar es para siempre

MEJORES MOMENTOS CAPÍTULO 1472

Gabriel le cuenta a Natalia que la policía ha aceptado que ella no es la responsable del robo, aunque no le ha dicho toda la verdad de la forma en la que lo consiguió. Gabriel promete a Natalia que ni su madre ni su hermano volverán a meterse en su relación. En ese momento entra Ascensión muy enfadada. No entiende cómo ha conseguido que la policía culpe a un cliente y sigue sin fiarse de Natalia. Gabriel le advierte de que si se vuelve a entrometer en su relación se marcha de casa definitivamente.