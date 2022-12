Una exnovia de Jorge se presenta ante él para decirle que tienen un hijo: “Se llama Nicolás”

Tras la inquietante llamada telefónica de Cecilia, una exnovia de Jorge, el joven se ha reunido con ella en el King’s.

Preocupado por lo que quería decirle, la mujer ha ido al grano sin contemplaciones: Jorge es el padre de su hijo.

Al escuchar sus palabras, el joven se ha quedado en shock y no ha sabido reaccionar. “No sé qué decir. ¿Por qué durante estos años no has dicho nada?”, le ha preguntado.

La mujer se ha disculpado con él y le ha asegurado que tenía miedo porque Jorge, en el pasado, no era un ejemplo a seguir…

Ahora que sabe que tiene un hijo, Jorge está dispuesto a hacerse cargo de él y conocerlo. De momento, solo sabe que se llama Nicolás y que tiene tres años.