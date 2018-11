MEJORES MOMENTOS CAPÍTULO 1475

Justo y Silvia están comiendo en El Asturiano hablando de lo bien que está haciendo su trabajo. La actitud de Silvia cambia por completo cuando Benigna entra en el bar, no sabía que vivía allí. Benigna también se queda muy sorprendida, no se esperaba reencontrarse con ella y no ha mostrado ilusión alguna. ¿De qué se conocerán y que problema tuvieron?