Las drogas se apoderan de Hugo: ¡A punto de cometer un atentado contra la farmacia!

La espiral de adicción a las drogas puede tener envuelto a Hugo en una situación sin retorno. Doña Paz, su madre, al enterarse de que ha vuelto consumir, después de salir de ellas, le pegó un bofetón, además de echarle de la farmacia como trabajador.

Aunque la cosa no acaba aquí. Parece que, al ya conocer su madre de este hecho, no le importa drogarse delante de todo el mundo y no hacer otra cosa que no sea solamente estar en el bar.

De esta manera, en una de sus salidas nocturnas, estando drogado ha cogido un adoquín del suelo y ha estado a punto de estrellarlo contra el escaparate de la farmacia de doña Paz si no llega a ser porque justo salía Rocío de esta.

La trabajadora de la farmacéutica le ha recriminado a Hugo su actitud y su estado de embriaguez, pero le ha ofrecido su ayuda para salir de la situación en la que se encuentra.