La culpa persigue a Rocío: Úrsula no mejora y debe ocuparse de Martín

Rocío no está tranquila. Tras contarle a su hermana la verdad sobre su relación con Hugo, la joven rompió aguas. A pesar de que el bebé está bien, Úrsula sufrió una ruptura de útero y está en el hospital.

La farmacéutica se siente muy culpable por haberle contado la verdad a su hermana y que haya podido traerle problemas en el parto. “Si me hubiera ido a Valladolid, no hubiera roto aguas”, le ha dicho a Pelayo. Sin embargo, el hombre está convencido de que no ha sido su culpa y ha intentado consolarla: “Estas cosas pasan”.

Pelayo le ha aconsejado que no se atormente con lo ocurrido y que piense en el presente. Ahora que Úrsula no puede hacerlo, debe cuidar de su sobrino. Aun así, a Rocío no le resulta nada fácil hacerse cargo del bebé: “Solo puedo pensar que Martín debería estar con su madre, y no conmigo”. ¿Podrá deshacerse de la culpa para ocuparse del niño?