Cristina descubre que llega tarde para confesarle toda la verdad sobre su embarazo a Guillermo

Cristina regresa al despacho preocupada tras haber hablado por teléfono con Lourdes. Tiene un mal presentimiento y comienza a rebuscar entre sus papeles.

Descubre, como se temía, que el informe médico sobre su embarazo no está, y teme las consecuencias que va a sufrir: deduce que el papel ya lo ha leído Guillermo. En ese mismo momento, se arrepiente de no haberle contado antes que el hijo que espera no es de él.

