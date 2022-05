Coral y Raúl miran hacia el futuro con esperanza: "Nos esperan cosas maravillosas, tenemos que estar unidos"

Coral está convencida de que Raúl y Carmen podrán reconciliarse antes de la boda, pero las cosas están muy tensas.

El empresario no perdona que su madre le haya ocultado durante años su verdadera identidad.

Mientras, Uriarte intenta ganarse el cariño de su hijo, pero no lo tiene nada fácil. Raúl siente rechazo por el hombre y empieza a creer que el motivo por el que Germán no le confió la empresa fue porque no era su verdadero hijo.

Esta mentira ha creado una gran brecha en su familia y, aunque Coral estaba al tanto, Carmen le ha pedido que se lo oculte a Raúl ya que teme que tampoco pueda perdonarla.

Ahora, Raúl y Coral están más unidos que nunca y miran hacia el futuro con esperanza. ¡[[LINK:EXTERNO||| https://www.atresplayer.com/antena3/series/amar-es-para-siempre/|||Adelántate a la emisión en ATRESplayer PREMIUM]]!