Coral, Fran y el deseo de estar juntos que no se cumple “por hacer lo correcto”

Fran le reveló a Coral que iba a retomar la búsqueda de Candela y su hija. El creativo había quedado con un mozo del supermercado donde trabajaba Candela para que éste le diera información sobre ella. Sin embargo, desde el primer momento, a Coral no le gustó nada la idea. No se fiaba de que fuera a salir bien… y su intuición no le falló.

Antes del evento familiar de Carmen y Raúl, Coral se encuentra con Fran. Le han robado todo el dinero que llevaba y además le han pegado una paliza. Lozano, escandalizada, le pide que se vayan al hospital…

Pero Fran se niega quiere que Coral vaya a la fiesta familiar, de la cual, además, es la protagonista. “Piensa en tu futuro y en la decisión que has tomado”, le recuerda el creativo.

¿Acudirá Coral a la fiesta?