Coral comparte su dolor con Paloma: “Ver a mi madre es recordar que nunca me quiso”

Paloma se ha acercado al trabajo de Coral para pedirle disculpas por propiciar un acercamiento con su madre, Tina.

Para ella, la joven es como una hermana y le duele ver cuánto está sufriendo. “Quizás, para curar el dolor de esa niña, lo mejor es reconciliarte con tu madre”, le ha aconsejado.

Han sido tantos recuerdos duros que Coral no está dispuesta, de momento, a darle una nueva oportunidad a Tina: “Ni siquiera recuerda todo el horror que me hizo vivir y eso es lo que más me duele”.

Tina está dispuesta a escribir una nueva página con su hija y olvidar todo el paso. ¿Podrá también Coral?