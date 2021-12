Coral apuesta por Fran y cancela su boda con Raúl: "No estoy enamorada de ti"

Las últimas semanas no han sido fáciles para Lozano. Ha descubierto que lo que sentía por Fran era real, y correspondido; pero por otro lado se ha dado cuenta de que lo suyo con Raúl no va a ninguna parte. Sin embargo, una confesión de su prometido la hizo dudar, y retrasar lo inevitable…

Por otra parte, Paloma también le ha pedido a Coral que se sincere con ella misma. Tiene que tomar una decisión: romper con Raúl o alejar a Fran para siempre de su vida.

Coral está resuelta. Le revela a Raúl que ya no está enamorada de él: “Ya no es amor”. Raúl se lamenta, e intenta convencer a su ya ex prometida de cambiar la boda o tratar de hacer algo para arreglar lo suyo, pero Coral sentencia: “Ya no hay nada por lo que luchar”.

El director de Garlo está furioso… No se esperaba esta decisión de Lozano y mientras le pide, muy nervioso, explicaciones, le espeta: “¿Es que hay otra persona?”

¿Qué es lo que le responderá Coral? ¿Le dirá la verdad sobre ella y su primo?