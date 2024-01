Claudia y Elena protagonizan un intenso enfrentamiento en el taller: "No voy a consentir esto"

Elena ha entrado muy enfadada en el taller, arremetiendo una vez más contra Claudia. La nueva jefa de taller no es de su agrado, y ha vuelto a expresar su descontento. "Hemos dado demasiada responsabilidad a una costurera que no sabe gestionarse", ha dicho, criticando el rendimiento de la empleada.

La respuesta de Claudia no se ha hecho esperar, dejándole claro que su trabajo es impecable. La modista no ha titubeado y se ha enfrentado a su jefa, negándose a ser menospreciada: "No me perdona que le haya exigido un aumento de sueldo”.

La conversación se ha vuelto más tensa, y Claudia, hastiada de la situación, ha abandonado su puesto: "Está claro que en esta empresa solo aprecian a sus empleados cuando pueden humillarlos", les ha reprochado, manifestando su descontento mientras se marchaba a casa.