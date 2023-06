Ciriaco calma el dolor de Andrea recordando cuánto le quería Ricardo: “Siempre estará contigo”

La noticia sobre la muerte de Ricardo ha impactado a todos. Alberto ha intentado acercarse a Andrea y le ha pedido que se apoye en él, pero la diseñadora lo ha rechazado: ha hecho las cosas muy mal con ella.

Reprochándole que no sabe qué es el amor, Andrea le ha dejado claro que no son un matrimonio real. “He sido la única persona que te ha querido y mira cómo me has tratado”, le ha reprochado.

En ese momento, Ciriaco ha llamado a la puerta. Quería darle el pésame a su prima.

El hijo de Manolita y Marcelino sabe lo duro que es perder a un ser querido y así se lo ha expresado: “Nunca lo vas a perder, siempre tendrás sus recuerdos. Eso fue lo que me pasó a mí con mi hermana”.

Mientras lloraba, Ciriaco le ha dado unas palabras de ánimo. “Sé que tu padre era un faro para tí, pero tú también lo eras para él”, le ha recordado.