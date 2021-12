Catalina se enfrenta a su madre: “Lo que intento es hacer bien mi trabajo”

Catalina se ha incorporado recientemente a la juguetería Garlo. La joven, ha conseguido trabajo como dependienta, sin embargo, su supervisora es nada más y nada menos que Manolita… ¡Su madre!

A veces las madres exigen más a sus hijos porque quieren lo mejor para ellos… Pero, exigen aún más, cuando eres a la vez su madre y su supervisora. Por ello, Catalina no puede más. El último rapapolvo de Manolita ha sido la gota que ha colmado el vaso para que la joven explotara: “Solo me llevo de ti reprimendas, a Paloma y a Emilio no les hablas como a mí”.

¿Qué hará Catalina? ¿Dejará el trabajo ante los encontronazos con su madre?