Carmen presiona a Coral: "Raúl y tú aún estáis a tiempo de ser felices"

Carmen no entiende el motivo por el que Coral no se ha sincerado aún con Raúl. Tal y como le ha explicado, muy pronto se empezará a notar su estado y no podrá ocultar lo evidente durante mucho tiempo.

Pero la joven no ha encontrado el momento para desvelarle a Raúl que está embarazada de él y, además, la relación que mantiene con Julieta ha empeorado la situación.

Tras su última charla, Coral sabe que su exprometido está saliendo con la exnovia de Emilio y no quiere entrometerse en su felicidad, pero, por otro lado, sabe que debe ser honesta.

¿Qué siente Coral por Raúl? La empleada de Garlo está hecha un mar de dudas y no sabe si solo quedan los bonitos recuerdos o siente algo más por él.

Carmen es consciente de que, en esta historia, Fran sigue siendo muy importante para Coral. Por eso, le ha presionado para que haga lo correcto y pueda formar una familia con Raúl. “Ese bebé os unirá, aún estáis a tiempo de ser felices”, le ha dicho.

