Capítulo de hoy de ‘Amar es para siempre’; 9 de noviembre de 2022: la confianza puesta en duda

La familia Gómez ha querido hacer saber de primera mano a los Rodríguez la decisión del juez, yendo incluso hasta su casa. Les han dado las gracias por el apoyo mostrado en todo el proceso, pero, sobre todo, le han agradecido a Andrea su papel fundamental en la liberación de Ciriaco.

¿Confesará alguna Andrea su crimen? ¿Podrá seguir ocultando su sentimiento de culpa siempre?

Esta vez, Carballo ha conseguido una nueva pista, aunque no es la que más le hubiese gustado encontrar. Ha hallado una carta, en uno de los cajones de su padre, en la que Barros se despedía de ella por si acaso le pasaba algo en cualquier momento.

La detective le ha contado a su compañero Jorge lo que pone en la carta: “He hecho cosas de las que no me siento orgulloso, hija”, era una de las frases. A lo que Carballo le ha manifestado que al leer esto solo siente vergüenza y decepción.

Rubén ha vuelto al barrio para buscar a Cristina, con ganas de arreglar lo que tenían y poder volver a ser una pareja feliz. Sin embargo, cuando ha llegado a Supermercados Sanabria y ha hablado con Manolita, Nieves ha interrumpido hablando sobre el embarazo de su expareja.

Esto era algo que Rubén no sabía, por lo que, inmediatamente, todos se han quedado en silencio, hasta el punto de que a él le ha cambiado el rostro por completo, era lo último que esperaba.

El reencuentro de Ciriaco con su familia y amigos no hubiese sido posible sin la ayuda de su exnovia Andrea, quien consiguió que la madre de Ana Mari pusiese a disposición judicial el historial médico de la víctima, la única prueba que podía sacarle de prisión.

La alegría se ha apoderado del barrio y sus seres queridos, quienes están contentos por la vuelta de Ciriaco y le vuelven a hacer sentir como en casa.

Una vez ha sido declarado inocente, Ciriaco ha vuelto a casa, pero notando algo raro en su madre. La mirada ya no es la misma hacia él, no puede ni mirarle a la cara.

Esto le ha llevado a él a hacerle la pregunta que ha desencadenado todo: “¿Has dejado de creer en mí?”. Manolita no ha podido afirmarle que sí que cree y confía en él, por lo que el joven, muy dolido, le ha manifestado que estaba preparado para todo menos para esto.

Ciriaco no puede con la idea de que su propia madre no confíe en su inocencia: “No esperaba que mi propia madre no creyese en mi”. Lo que ha llevado a que se levantase de la mesa donde estaban y se fuese de casa.

