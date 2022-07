La bonita noticia de Penélope a Ismael: “Vamos a ser padres”

Ismael ha comunicado a Penélope que Santiago ha sido detenido. El gerente del Kings recibe una llamada desde la cárcel de Santiago amenazándole, pero decir ir a ver cómo está su novia e intentar olvidar el pasado.

Cuando llega a casa de Penélope, ésta se está deshaciendo de las cosas de Santiago, “quiero borrarlo definitivamente de nuestras vidas” le asegura su pareja.

Ismael le hace una propuesta muy ilusionado a su novia, ir a dar un paseo, cenar en un restaurante y brindar con una copa de vino para celebrar. Ante esa invitación, el gesto de Penélope cambia.

“Quiero que sepas que la noticia que te voy a dar no te obliga a nada, a mí me hace mucha ilusión, pero entendería que a ti no” le asegura Penélope a un desconcertado Ismael. “La copa de vino, no va a poder ser será mejor una gaseosa”.

Ismael empieza a mostrar su incredulidad y realmente ilusionado se abraza a Penélope, “vamos a tener una familia, es la mejor noticia del mundo”.

Los miedos de Penélope se difuminan ante la bonita reacción de su pareja y ambos quieres aprovechar al máximo esta nueva oportunidad llena de felicidad.