Andrea salva a Ciriaco antes del juicio: “La culpa no me iba a dejar vivir”

La culpa es algo por lo que mucha gente no puede seguir adelante con su vida. Andrea es una de esas personas. Ella fue quien asesinó accidentalmente a Ana Mari, pero su madre, Nieves, incriminó a Ciriaco para que la joven evitase la cárcel.

Andrea, por culpa de este suceso, ha tenido episodios de ansiedad e, incluso, fue a visitar a la que era su pareja a la cárcel tan solo en una ocasión.

Todo parecía indicar que, en el juicio, Ciriaco iba a salir culpable del caso, ya que tampoco había pruebas para dictaminar lo contrario. Pero la joven no podía ver cómo el chico de la que está enamorada ese quedaba en la cárcel por su culpa.

Por ello, Andrea decide hablar con la madre de Ana Mari y pedirla que depositase lo que los padres de Ciriaco llevaban pidiéndola tiempo, el historial médico de su hija que podía suponer la salvación del chico.

Nieves no ha podido creerse que Andrea se expusiese de esta manera, puesto que, si Ciriaco saliese inocente, lo más seguro es que la pusieran a ella como el centro de la investigación.

La madre no ha dudado en reñirla, tampoco en hacerla saber que toda la familia corre ahora peligro, incluida la propia Nieves. Aunque Andrea no ha parado de afirmar que no podía más con la culpa: “La culpa no me iba a dejar vivir, he intentado ayudarle”