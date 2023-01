Andrea renuncia al amor de Ciriaco: “No me puedo escapar contigo”

El pasado siempre vuelve y Andrea sabe que, tarde o temprano, la verdad la separará de Ciriaco.

Tras la charla con su padre, la joven ha reflexionado mucho y, finalmente, ha decidido no marcharse con su primo a París.

A pesar de que Ciri no entiende el motivo, Andrea le ha explicado que no puede hacerle eso a sus padres, pero su primo cree que ha elegido a Albertito y no a él.

Después de una intensa charla, Ciriaco y Andrea han puesto fin a su relación. Parece que el Año Nuevo llega rompiendo corazones…