¡El amor triunfa en la plaza de los Frutos!: la ‘reboda’ de Emma y Manolín se celebra por todo lo alto

Manolín le proponía a Emma no firmar los papeles del divorcio para darse una nueva oportunidad. La hija de Sáez de Abascal se quedaba sin palabras pero el hijo de los Gómez no quería presionarla.

Convencido de que Emma se presentaría en su ‘reboda’, Manolín organiza el evento con sus seres queridos aún sin haber tenido una respuesta de Emma.

Los Gómez y los Sáez de Abascal viven el día de la boda con temor a que Emma no se presentase porque la joven no daba señales. Sin embargo, el amor siempre triunfa y Emma llega apresurada, a tiempo y radiante a encontrarse con Manolín y con sus seres queridos.

“La unión de todos nosotros es lo que nos ha salvado de tanto sufrimiento y dolor”

Gorka comienza a oficiar la ‘reboda’ de Manolín y Emma con unas palabras que emocionan a todos: “La unión de todos nosotros es lo que nos ha salvado de tanto sufrimiento y dolor”

Etura les da el protagonismo a los ya casados para que se dediquen unas palabras.

Emma mira a los ojos de Manuel y, con emoción, confiesa todo lo que él significa para ella: “Cuando nos casamos, nos sentimos en la obligación de jugar a ser adultos… pero después de estar separada de ti, y de perderte, me he dado cuenta que no puedo vivir sin ti”

Es el turno de Manolín, que sintiendo la presencia de Marisol más real que nunca, le confiesa a Emma su deseo de pasar toda una vida juntos : “Hace un año perdimos a mi hermana Marisol… durante un tiempo tenía dentro de mí un vació que me impedía ser feliz… pero poco a poco recuperé las ganas de vivir y la felicidad. Todo gracias a ti. Por eso sé que quiero compartir toda mi vida contigo”

Manolita, Gorka, Cristina, Virginia… todos se ven reflejados en estas emotivas palabras, y afortunados por haber llegado hasta aquí tras un año difícil para todos.

Gorka les da su bendición, a pesar de ser un cura excomulgado: “Seguís siendo marido y mujer”

Por fin, los vecinos de la plaza de los Frutos respiran paz, amor y afrontar con ilusión y esperanza lo que está por venir.

