Amar es para siempre

MEJORES MOMENTOS CAPÍTULO 1472

Luisita no superó la prueba a la que se presentó como actriz y Amelia intentó consolar a su amiga con mostrándole su primera crítica. A pesar de su buena intención, Luisita no se animó con ello, incluso su enfado aumentó. Amelia no podía dejar que las cosas siguieran así y ha vuelto a reunirse con su amiga. Esta vez, le ha entregado una crítica "del futuro", que habla de todo el talento que tiene su amiga Luisita. ¡Este plan sí que ha funcionado!