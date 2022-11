Capítulo de hoy de ‘Amar es para siempre’; 4 de noviembre de 2022: la desesperación se apodera del barrio

Ciriaco no puede creerse que Andrea estuviese viéndole en la cárcel. Sin embargo, al momento se da cuenta de que ella no estaba ahí para volver juntos. Aunque él le pregunta una y otra vez si todo volverá a ser como antes si sale de la cárcel, ella no puede afirmárselo.

Esta situación provoca que Ciriaco se marche de la sala con un sentimiento peor del que tenía anteriormente sobre su vida después de dejar de ser un recluso: “Me has dejado tirado en el peor momento. Está muy claro que nada volverá a ser como antes”.

Las salidas nocturnas de Hugo provocan que llegue tarde al trabajo, como ha pasado en esta situación en la que doña Paz le ha preguntado dónde ha estado, pero este no ha soltado prenda.

Todo se ha vuelto más violento cuando el hijo ha desafiado a su madre: “Atrévete a despedirme, así me demuestras lo buena madre que eres”. A lo que ella, de nuevo, le ha echado en cara que casi mata a una clienta y que igual está enganchado a las drogas una vez más.

Una vez ya con el hombre que puede tener una pista de la desaparición de su padre, Carballo, entre su desesperación y su borrachera, decide apuntarle con una pistola gritándole que le cuente todo lo que sabe sobre el caso.

Jorge ha tenido que intervenir para conseguir quitarle la pistola a la detective y que no fuese a males mayores la situación.

Marcelino ha esperado en la calle donde se ubicaba la casa de Ana Mari para encontrarse, aposta, con su madre. Esta le ha reconocido y, tras una discusión, le ha pedido que se vaya y que deje de molestar a su familia.

Se ha negado rotundamente a darle el historial, afirmando que su hijo es un asesino, llegando, incluso, a nombrar a la hija fallecida de Marcelino. Algo que le ha sentado todavía peor y le ha hecho perder los nervios.

