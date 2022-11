Capítulo de hoy de ‘Amar es para siempre’; 25 de noviembre de 2022: todo vuelve multiplicado

Nieves, acorralada, no ha podido negarle a su marido que le ha sido infiel con Samuel y se ha mostrado muy arrepentida.

Ricardo, atónito ante las palabras de su mujer, le ha reprochado el engaño: “Te has reído bien de tu maridito, eh”.

Con su mejor intención, Rocío le ha regalado un bonito peluche de ratón a Hugo, con el fin de animarlo a conciliar mejor el sueño y llenarlo de ilusión.

Pero todo se ha torcido cuando Hugo ha ido de compras y ha encontrado ese peluche en todas las jugueterías. Muy avergonzada, Rocío le ha pedido disculpas al joven y le ha asegurado que su única intención era ayudarlo.

Ahora que la campaña ha terminado, Sara se ha despedido con unas bonitas palabras. “En estos días me has enseñado a valorar muchas cosas. Tú has sido mi salvador”, le ha dicho.

Por su parte, Ciriaco ha recibido sus palabras con mucha alegría y le ha deseado lo mejor en esta nueva etapa.

Carballo se ha llevado una desagradable sorpresa al escuchar a Jorge: no quiere tener una relación con ella.

Lo cierto es que Jorge lo hace como un acto de amor, aunque Carballo no lo sabe. El joven trabaja para Luján y no puede mezclar los asuntos del corazón con el trabajo.

No te pierdas todo lo que está por venir en tu serie favorita. Aquí puedes ver lo que ocurrirá en el próximo capítulo. Si no puedes esperar... ¡Adelántate a la emisión en ATRESplayer PREMIUM!