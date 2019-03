¿Se separará Emilia de Arturo?

Eusebio quiere desenmascarar a Sonia y demostrarle a Mauro que la actriz solo está con él por interés. Para conseguirlo, le monta una trampa pero Sonia no cae en ella, parece que se ha dado cuenta a tiempo del engaño. Pero Eugenio y Mauro no lo saben y éste discute con su padre.

Emilia consulta con Arturo la posibilidad de separarse de su marido. Además, y pese al distanciamiento entre las dos familias, Emilia quiere seguir en contacto con Mauro. Y cuando Vicente desea un acercamiento sexual, ella le arroja dinero a la cara para que pague a una prostituta.

A Marcelino empiezan a mosquearle las continuas idas y venidas de Manolita y decide seguirla. Cree que la ha pillado con un amante pero es un representante que la adiestra en el manejo de productos de belleza.

Hoy se celebra la fiesta anual que organiza la Cámara de Comercio en el Ateneo. Josefina no tiene ganas de ir, preocupada por Mauro, pero Eusebio debe ir y la convence. Belén no sabe nada de Daniel desde el día anterior y decide abrir su maleta.Cuando éste regresa, le ofrece una excusa muy verosímil y dramática por no haber acudido a la cita.

Por fin sabemos lo que le sucede a Sabino. Pese a todo, Eusebio sigue queriendo proteger a su hermana. Se confirma el embarazo de Marina.