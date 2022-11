En el próximo capítulo de ‘Amar es para siempre’: La resolución del juicio está dada, ¿cuál habrá sido la decisión?

Gracias a una amiga de Justo, la familia Gómez sabrá antes que nadie lo que han decidido los jueces sobre el caso que se le imputa a Ciriaco.

Nieves contratará a otra persona y le pondrá en el puesto de repartidor para que Samuel no vuelva a ir a otras casas.

Andrea no podrá más culpa y tendrá un encuentro con la madre de Ana Mari para que Ciriaco no salga culpable en el juicio. Algo que no sienta nada bien a Nieves, que, cabreada, le recriminará lo que ha hecho.

Doña Paz descubrirá que su hijo Hugo ha vuelto a tomar pastillas y que, además, las está robando de su propia farmacia.

7 de noviembre de 2022