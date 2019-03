Inés y Mauro están a punto de hacer el amor cuando llega Guillermo para advertirle a Inés de que Pía está furiosa con ella por haber desobedecido las órdenes del bufete. Alicia, tras chafar el intento de Martín de chantajear a Inés a cambio de aceptar el testimonio de la marquesa a favor de Mauro, está convencida de que el fiscal ya no querrá que sea la traductora en las jornadas hispano francesas, pero Fernando le propone un plan. Harán creer a Martín que la manera de fastidiarla es precisamente ponerla de traductora. Asunción consigue ver cierta documentación de Bejarano, se trata de una lista de nombres franceses. Ni Héctor ni ella ni Bonilla saben de momento, qué puede significar.

Inés le ofrece a Pía la venta de sus acciones, pero esta se ríe de ella en su cara, su veinte por ciento de las acciones del bufete no sirven para nada. Bejarano pide información a Ricardo sobre Martín Angulo, antes de darle los nombres de los franceses contrarios al régimen de De Gaulle quiere estar seguro de que el fiscal no tiene nada que ver con la organización clandestina de rojos. Guillermo le revela a Marina que ha roto con su novia. Pelayo descubre que Amparo tiene coche propio y a continuación se entera de que en el barrio se rumorea que no tiene casa y vive dentro del vehículo. Estando Mauro en la plaza hablando con Manolita y Marcelino, se encuentra con sus tíos.