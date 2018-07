Amar es para siempre

AVANCE CAPÍTULO 1.404

Durán sigue sospechando que Tuñón no es el responsable de la muerte de Marta. Por eso, se acerca a la cárcel y le hace una visita. Tuñón entiende enseguida que no ha ido para comprobar que sigue en la cárcel, sino porque sabe que no fue él el que mató a su novia. ¿Le ayudará Tuñón a demostrar que Ortega es el responsable?