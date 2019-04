Revive los momentos más emotivos de la boda de Carmen e Iñaki

El padre de Carmen se sincera con su ex mujer: "Te he echado de menos"

Antonio no ha podido ocultar que él escribía las cartas en nombre de frasquito a su ex mujer. Mirándole a los ojos, le dice a Raúl (su ex mujer) que le ha echado mucho de menos...

"¿Quieres hacerme el honor de casarte con mi hijo?"

Maritxu y Antonio hablan con Carmen tras esta salir corriendo de la iglesia. Su padre y futura suegra se sinceran con la joven haciéndole ver que Iñaki no ha estado tan enamorado de nadie en su vida como de ella.

El 'Sí, quiero' de Carmen e Iñaki

El vasco y la sevillana se prometen amor eterno mirándose a los ojos y derritiendo a los invitados.