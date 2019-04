"¡Que yo no me he acostado con Carmen!"

Rober no entiende por qué todos le atacan, hasta que llega a la conclusión de que se piensan que se ha aprovechado de Carmen. Rober saca de dudas a todos diciendo que con quién se acostó es con la señora Narváez. Que justamente presencia la escena. ¿Le dirá Rober adiós al puesto de Director?