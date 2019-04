"Id preparando las pamelas, en un mes nos casamos"

MOMENTOS CAPÍTULO 9 'EL NOVIO DE MI MADRE' | ALLÍ ABAJO

La cena familiar que habían organizado Carmen e Iñaki para dar la gran noticia ha sido eclipsada por el fútbol. La pareja ha intentado durante toda la velada contar que se casan en el cortijo de Benjumea pero este se les ha adelantado y lo ha soltado en pleno partido. Antonio no parece contento porque no es en Cádiz y Maritxu se queja de no ser en Donosti, "terreno neutral" dice Iñaki y parece que todos se han quedado contentos. Lo que no una el fútbol... ¡La pareja se casará en un mes! #AlliAbajo9