"Me voy a hacer prácticas de enología a Burdeos"

La cuadrilla sigue con el tema del novio de Nekane hasta que ella, que ya no puede más, les corta el tema contándoles la verdad. Nekane confiesa que les mintió en lo del novio pero no en lo de irse a Francia. La cuadrilla no se imagina la taberna sin Nekane pero le animan a que lo intente.