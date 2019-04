MOMENTOS CAPÍTULO 6 'SAN VALENTÍN' | ALLÍ ABAJO

Maritxu está angustiada por la presencia de Benjumea en el norte: "Se me mezclan los sentimientos". La madre de Iñaki no deja de pensar en su difunto marido y en lo que va a pensar la gente de ella si la ven con Benito. Sin embargo este, intenta ponérselo fácil y hacerla ver que enamorarse de nuevo no es nada malo "solo quiero hacerla feliz". Benito se siente enamorado de ella y Maritxu, aunque le cueste reconocerlo, corresponde ese amor...