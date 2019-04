MEJORES MOMENTOS CAPÍTULO 4 ‘DE CUERNOS, NI A UN TINTERO’

La llegada de Antonio ha revolucionado a la pareja. El padre de Carmen no acepta a su yerno por más que este intente contentarle. Tanto es el odio que le tiene que hace lo imposible por dejarle mal ante su hija. Antonio y Rober insinúan a Carmen que Iñaki fue el autor del disparo. La enfermera intenta justificar a su novio y no cree lo que le cuentan hasta que empieza a dudar de él, sus celos sobre Rober sólo hacen que la joven se distancie aún más de su vasco. Carmen ya no sabe a quién creer, está hecha un lío.