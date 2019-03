¿Cómo descubrirá Bego lo que pasa allí abajo?

DANOS TU OPINIÓN

Iñaki y los del Norte preparan su vuelto con ansia, especialmente Nekane. Pero las cosas vuelven a torcerse y e Iñaki tendrá que quedarse en Sevilla. La tía Bego es un sabueso que se huele que algo extraño está pasando con su hermana, que no sabe de ella desde hace mucho pero Iñaki intenta calmar su angustia fotografiándose con su madre en modo turistas, una foto que no le encaja a Bego.... La hermana de Maritxu quiere saber qué está pasando y no parará hasta conseguirlo. En el próximo capítulo Bego irá a Sevilla a comprobar lo que está pasando... ¿Como lo ha averiguado? ¿No habrá podido la cuadrilla con la presión de mantener el secreto?