Secretos de Allí Abajo...

'Diario de a bordo' con Noemí Ruiz

Hoy en 'Diario de a bordo' quiero descubriros un gran secreto de Allí Abajo. Mucha gente piensa que para grabar escenas en el aia nos trasladamos a Donosti, y no! se graba en Sevillla, es un decorado que se encuentra en plató. Y es que cuando se graba una serie de Tv no todo es lo que parece. Existen miles de trucos que favorecen a la ficción y hacen que lo que veis en la pantalla tenga una lógica. Recuerdo que me quedé loca cuando descubrí, por ejemplo, lo que era un CROMA, ¿Sabéis lo que es? Un croma es un fondo verde delante del cual actúan los actores como si estuvieran en una lugar determinado, pero realmente ese lugar no existe. Ese lugar se coloca luego a través de imágenes por ordenador. no quiero, o más bien, no puedo seguir explicándoos porque no soy muy ducha en el asunto. Es una chorrada, lo sé.... pero pensé que podía interesaros.Mil besos! se os quiere!