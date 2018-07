'diario de a bordo' con Noemí Ruiz

Entre secuencia y secuencia pasa tiempo, a veces muuucho tiempo. Se tiene que preparar set, cámaras, planificar planos, etc etc etc. Y mientras tanto los actores esperamos, esperamos... y hacemos el tonto. Aquí un ejemplo de ello. Hoy en 'Diario de a bordo', Ane Gabarain, David Arnaiz y Noemí Ruiz, esperando...