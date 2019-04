Carmen se confiesa: "¿Le digo a Iñaki que me he acostado con Rober?"

Sinopsis Capítulo 11 "El desliz" | Allí Abajo

Carmen descubre que sus amigas no han organizado despedida de soltera. Se queda un poco triste y mezcla sin querer antiestamínicos con alcohol. Por la mañana no sabe cómo despierta en la cama de Rober. No ha ocurrido nada, pero ella cree que sí y duda si decírselo a Iñaki. Rober cree que la gente le reprocha que se haya acostado con la señora Pineda. El malentendido crece hasta que reconoce en público que su affair es con la señora Pineda (que le oye y le da un bofetón). Iñaki y Carmen se despiden felices: cada uno por fin va a celebrar su despedida de soltero.

Iñaki mientras, ha ido con Antonio a por el anillo que llevará Carmen en la boda. discuten, Antonio cree que Iñaki es un blando. Llevan el anillo a una joyería a grabar la fecha y entra unatracador. Iñaki se envalentona y demuestra ante Antonio que es "todo un hombre".

La cuadrilla a punto de viajar al sur para la despedida pero Sabino ha discutido con Bego y no puede irse de juerga ahora; tendrán que intentar lo imposible: reconciliarse con una vasca en 24 horas.