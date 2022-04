Te contamos los momentos clave del capítulo 6 de ‘Alba’

En el capítulo anterior, Bego y Alba tenían una de las conversaciones más importantes para el desarrollo de la trama. Por fin, Llorens consiguió armarse de valor para acudir a comisaría a entregar el vídeo de la violación. La víctima no podía evitar sentirse culpable por implicar a Bruno, pero su amiga le hizo entrar en razón: "o denuncias a los cuatro culpando a un posible inocente o no lo haces y dejas libres a tres violadores".

Así ha sido el capítulo 6 de 'Alba'

El capítulo 5 de ‘Alba’ terminó con la detención de Jacobo, Hugo, Bruno y Rubén, pero eso no implica que se hará justicia. En este capítulo, hemos podido ver como la familia de los Entrerríos y su abogado, Eloy, están dispuestos a hacer cualquier cosa para que no se celebre un juicio.

El capítulo comienza cuando Alba recibe una misteriosa llamada. Darío toledano, un prestigioso abogado, quiere representarla y Alba no duda en acercarse a su despacho, junto a Bego, para hablar con él. Desde el primer momento, la amiga de Llorens no se fía, ese despacho no le transmite buenas sensaciones.

Mientras Alba espera para reunirse en privado con Toledano, Bego escucha las verdaderas intenciones del bufete. El caso o que se llegue a hacer justicia no les importa en absoluto, lo único que quieren es causar revuelo: “lo vamos a petar en los medios”, escucha decir al abogado. Bego interrumpe la conversación para llevarse a su amiga de ahí.

Pero Alba no se quedará sin defensa. Tirso le presenta a Marta Pazas, una jurista que se retiró debido a la falta de escrúpulos de la profesión, un mundo en el que no encaja. Su amigo tiene muy buenas referencias de ella por los chavales del centro de menores donde trabaja la abogada, muy comprometida por las causas de los más desfavorecidos.

Convencer a Marta no ha sido fácil. Al principio rechazó el caso, pero al investigar quiénes eran los Entrerríos y saber que Darío Toledano se había interesado por Alba, la abogada no duda en cambiar de opinión. Cuando se dirige a casa de la víctima para contarle la noticia, se encuentra a Alba totalmente destrozada. El abogado de Jacobo, Hugo y Rubén está filtrando información a la prensa.

Eloy está dispuesto a hacer lo imposible para no llegar a juicio y ha contratado a una empresa para que indagara en el pasado de Alba. Las fotos de una sesión en la que posó desnuda como modelo, han llegado a sus manos y se ha encargado de subirlas a las redes sociales. Cuando comienza a recibir mensajes muy desagradables, Alba no entiende nada: “te lo mereces por estar todo el día desnuda”.

Al final del capítulo, Hugo Roig, Bruno Costa y Jacobo y Rubén Entrerríos se enfrentan, por primera vez, a una vistilla ante el juez por el supuesto delito de violación. Tirso y Bego no pueden evitar emocionarse al recibir las buenas noticias: “va a haber juicio”, les comunica Marta al terminar la vista.

Pero Alba siente una sensación bastante agridulce: cada vez está más cerca de hacer justicia, pero eso implica que Bruno también pagará por lo que hicieron y un sentimiento de traición la invade al verlo salir de los juzgados.

¿Acabarán yendo a la cárcel? ¿Qué ocurrirá en el próximo capítulo? No te lo puedes perder, el miércoles, a las 22:45 horas, en Antena 3. ¡Descúbrelo antes que nadie en ATRESplayerPREMIUM!