ESTA NOCHE, ESTRENO EN ANTENA 3

Rober la ha liado en pleno concierto y ha terminado entre rejas. Guillermo, que el chico le ha conquistado, hace lo imposible para fichar al nuevo talento musical. Robero acepta su propuesta sin dudarlo: "Me has sacado del calabozo y has recuperado mi guitarra". Rober, Maribel y Guillermo lucharán por cumplir sus sueños dentro de la compleja industria musical en '45 Revoluciones'. Esta noche, a las 22:45 horas, estreno en Antena 3.