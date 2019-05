El tenso reencuentro entre Maribel y su padre en el Ondas

MEJORES MOMENTOS | CAPÍTULO 12: 'EL CONCURSO'

Después de muchos meses desaparecido, Alberto se reúne con su hija en el Ondas. Maribel se muestra distante con él: "Estoy triste. No sabía si iba a volver a verte", pero su padre le asegura que no quería hacer sufrir a nadie: "Si me quedaba en casa podía explotar en cualquier momento". Además, le propone que forme parte de su nueva vida. ¿Cómo reaccionará Maribel?