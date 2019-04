El cabreo monumental de Nines al enterarse del plagio de una de las canciones de Robert

LO QUE YO TE CUENTE | CAPÍTULO 6

Nines no da crédito a la situación que está viviendo en 'Golden'. Después del plagio de Ignacio en una de las canciones del disco de Robert, las tiendas están devolviendo los discos y la presencia de los abogados en la discográfica es algo rutinario. ¿Será una buena solución que Vidal compre una parte de 'Golden'? Nines no sólo está preocupada por esta noticia, la relación entre Robert y Maribel jugando al ratón y al gato la tiene muy confundida, además, la recepcionista está cada vez más cerca de descubrir el embarazo de Maribel... No te pierdas todo lo que está sucediendo en 'Golden'. Este lunes, a las 22:45h '45 revoluciones' en Antena 3.