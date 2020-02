Winona Ryder consiguió vengarse de la niña que le hizo bullying en el instituto muchos años después

Winona Ryder ha pasado por muchos momentos difíciles en su vida, y uno de ellos es el incidente que resultó en que se convirtiera en una estudiante en casa.

Cuando era una adolescente en el instituto, la actriz fue atacada por sus compañeros pensando -por su corte de pelo- que era un niño afeminado. La propia Winona reveló la historia:

"Recuerdo que los pasillos estaban vacíos y estos niños empezaron a gritarme 'marica', y no creía que me hablaran a mi. Golpearon mi cabeza contra las taquillas y me pegaron una paliza brutal. Me tuvieron que poner puntos. El instituto me expulsó a mí en vez de a los matones".

Años después de este indignante incidente de bullying, el universo quiso que Winona se encontrara de nuevo con una de las chicas que participó en su ataque y encontrar un poco de justicia poética.

"Me encontré con una de las chicas que me pegó, y me dijo, 'Winona, Winona, ¿me puedes firmar un autógrafo?' Y le dije, '¿Te acuerdas de mí? ¿Te acuerdas cuando en el instituto le pegasteis a un niño?', y respondió, 'más o menos'. Así que le dije: 'Pues era yo. Vete a la puta mierda'.

La actriz consiguió así cerrar un capítulo amargo de su vida. No obstante, por dura que fuera esta sucesión de acontecimientos, la llevó a poder estudiar en el American Conservatory Theatre y convertirse en la gran estrella que conocemos.