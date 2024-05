AL INICIO DE SU CARRERA

El estilista de Zendaya destapa las 5 firmas de moda que se negaron a vestirla: "Si dices ahora que no, será para siempre"

Zendaya es toda una inspiración dentro del mundo de la moda, pero sus inicios no fueron sencillos porque las firmas la veían "aún muy verde" y su estilista, Law Roach, ha contado quiénes dijeron "no" y todavía no ha vestido de ellas en la alfombra roja.