Scarlett Johansson sorprende definiendo a Ryan Reynolds 12 años después de romper su matrimonio

Scarlett Johansson y Ryan Reynolds fueron una de las muchas parejas de actores que maravillaron a los fans en la década de los 2000. Las carreras de ambos estaban aún lejos de ser lo que son hoy, impulsadas, en gran parte, por sus papeles para Marvel.

A pesar de su juventud, ya gozaban de cierto prestigio dentro de la industria cinematográfica: La intérprete llevaba asentada desde niña en el cine y la estrella canadiense ya era uno de los nombres más cotizados en las comedias románticas y películas de acción.

Así, en 2007 empezaron su relación y un año más tarde se casaron en secreto. Ella tenía solo 23 años, hecho al que se refirió en Vanity Fair como uno de los motivos por el cual fracasó su matrimonio: "Claramente no entendía el matrimonio. Puede ser que, de alguna manera, tuviera una idea romántica de ello. Ahora estoy en otro punto de mi vida, siento que estoy en una situación en la que puedo tomar decisiones de forma más activa. Estoy mucho más presente que antes".

En 2011 se divorciaron y un año más tarde, el actor de 46 años se casó con su actual pareja, Blake Lively, con la que comparte 4 hijos.

Por su parte, Johansson se casó dos veces más. La última con el cómico Colin Jost, con quien tiene un hijo llamado Cosmo, el segundo de la actriz.

Scarlett Johansson y Colin Jost | Gtres

Las cariñosas palabras con las que Scarlett Johansson define a Ryan Reynolds

La intérprete de Viuda Negra estuvo en el podcast de su compañera de reparto, Gwyneth Paltrow, llamado Goop, en el que hablaron sobre la relación que tuvieron.

Y es que, repasando sus matrimonios, Paltrow no se acordaba que estuvo casada con Reynolds: "¡Olvidé que estuviste casada con Ryan Reynolds!".

"¡Sí! No estuvimos casados ​​por mucho tiempo", recordó Scarlett a lo que Paltrow respondió: "¡Todavía cuenta!".

"Amamos a Ryan Reynolds en nuestra casa", señaló la entrevistadora a lo que Scarlett respondía asegurando que "es un buen tipo".

Blake Lively y Ryan Reynolds | Cordon Press

Tras unos años en los que la actriz ha estado centrada en su familia y en su nuevo proyecto profesional, sus fans pueden estar de enhorabuena porque se viene un 2023 cargado de películas entre las que destacan su participación en lo nuevo de Wes Anderson, en 'My Mother's Wedding' o en 'Project Artemis', junto a Channing Tatum.

El motivo por el que Scarlett Johansson no tiene redes sociales

A día de hoy, Scarlett Johansson no tiene ningún perfil creado en las redes sociales. De hecho, tal y como puedes ver en el vídeo de arriba, está totalmente en contra de ellas ya que se exponen muchos detalles sobre la vida privada.

Además de ello, se consideró en el podcast The Skinny Confidential Him & Her como una persona "demasiado frágil" por lo que las redes sociales le provocan "bastante ansiedad".