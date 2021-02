La actriz Salma Hayek es uno de los rostros más importantes del mundo del cine en Hollywood que tiene una carrera plagada de éxitos profesionales. Aunque sus comienzos no fueron como un camino de rosas y tuvo que enfrentarse a numerosas críticas, la intérprete ha logrado llegar a la cima.

Ahora se encuentra inmersa en numerosos proyectos, como 'Eternos', la nueva saga cinematográfica de Marvel donde compartirá escenas con grandes actores como Angelina Jolie, Kit Harington o Richard Madden, entre muchos otros.

Y la recién estrenada 'Bliss' donde es protagonista junto a Owen Wilson. Gracias a la promoción de la película original de Amazon Prime, la actriz ha revelado en una entrevista para People cuál es su secreto para luchar contra las inseguridades que aún tiene en el trabajo a pesar de sus muchas y taquilleras películas.

"Todavía me entran las dudas. Hay que trabajar duro, no hay que confiarse en las habilidades, hay que ser honrados para sentir que uno se merece las cosas", comenzaba. Pero ella tiene un secreto que la ha ayudado muchísimo: "Te voy a decir un secreto. Algo que me ayudo mucho es hacer algo de lo que te sientas súper orgulloso y ¡no le digas a nadie!, mantenlo en secreto. Cuando dudes de ti misma ve a ese secreto".

"Porque son los secretos de las cosas malas las que te hacen dar el bajón a ti misma y entonces hay que compensarlo con cosas buenas que no tienes que decirle a nadie y que son tuyas para que sea una bolsa de fuerza donde puedas recurrir y saber que trabajas duro y que haces bien tu trabajo, eso ayuda mucho", finalizaba.

…

Seguro que te interesa:

"Me engañó a mí": Salma Hayek se pronuncia sobre la polémica con Hilaria Baldwin y sus falsos orígenes españoles