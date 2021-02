Salma Hayek ('Eternos'), sobre sus inicios como actriz: "Me dijeron que mi carrera moriría al cumplir los 30"

Salma Hayek es actualmente una de las actrices de mayor relevancia en Hollywood, gracias a una dilatada carrera plagada de éxitos. Sin embargo, la actriz ha reconocido que durante sus comienzos como intérprete tuvo que enfrentarse a críticas que la auguraban un futuro mucho más adverso.

"Me dijeron que mi carrera moriría a mediados de los 30", confesaba en una entrevista con PA. "Antes que nada, me dijeron que un mexicano nunca lo lograría, porque en ese momento, las nuevas generaciones, era imposible que un mexicano tuviera un papel principal en Hollywood”.

Sin embargo, Hayek reconocía haber logrado sobreponerse a las circunstancias. "Luché y gané. Quiero que otras mujeres se den cuenta de eso, porque incluso a los treinta sientes la presión, a los cuarenta sientes la presión, y la floración tardía, es algo hermoso".

"Y no hemos 'terminado' en este momento o en otro momento. Si eres creativo, entusiasta y curioso acerca de la vida, esta puede ser emocionante para siempre, todo el tiempo".

Salma está a punto de estrenar su próxima película, 'Eternos', con la que se introducirá en el universo de Marvel. En el reparto estará acompañada por Angelina Jolie, Richard Madden o Kumail Nanjiani, entre otros.

Tras varios retrasos en su fecha de estreno, finalmente la película saldrá a la luz el 5 de noviembre de 2021. En el vídeo de arriba te damos más detalles.

